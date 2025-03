Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen/ Einbrüche in Kindergärten geklärt

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat Einbrüche in zwei Olfener Kindergärten geklärt. Nach Auswertungen von Spuren soll ein 67-jähriger polizeibekannter Mann die Taten begangen haben. Zwischen 15.45 Uhr am 04.10.24 und 7 Uhr am 07.10.2024 liegen die Tatzeiten. Betroffen waren die Kindergärten "An der Mühle" und "Steveraue". Zudem lieferte eine Videoüberwachung im Kindergarten "An der Mühle" qualitativ gute Aufnahmen des mutmaßlichen Täters. In einem Fall nahm er etwas mit. Er erbeutete einen Laptop im Kindergarten "Steveraue". Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell