POL-COE: Dülmen, B474/ Mulchkopf gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben den Mulchkopf einer Green Mech (Mulchraupe) von einem Grünstreifen im Autobahnkreuz Dülmen-Nord entwendet. Passiert ist das zwischen 15 Uhr am vergangenen Freitag (28.02.25) und 9 Uhr am Montag (03.03.25). Jedoch fiel der Diebstahl erst am Donnerstag (06.03.25) auf. Die Demontage kann nicht in kurzer Zeit erfolgt sein. Zudem sind dafür mehrere Personen und ein Kran nötig. Der Abtransport erfolgte mindestens in einem Transporter. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

