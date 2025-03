POL-COE: Dülmen, Daldrup/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots) - Ein 68-jähriger Coesfelder hat sich am Mittwoch (05.03.25) eine blutige Nase geholt. Gegen 15.40 Uhr führte ein 36-jähriger Mann aus Schöppingen Arbeiten an einem Gebäude an der Coesfelder Straße in Lette durch. Dafür stand er auf einer Stufenleiter. Währenddessen saß der 68-Jährige in einer Gasse und konsumierte Alkohol. Unvermittelt ging ...

