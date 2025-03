Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Coesfelder Straße/ Betrunkener attackiert Polizisten

Coesfeld (ots)

Ein 68-jähriger Coesfelder hat sich am Mittwoch (05.03.25) eine blutige Nase geholt. Gegen 15.40 Uhr führte ein 36-jähriger Mann aus Schöppingen Arbeiten an einem Gebäude an der Coesfelder Straße in Lette durch. Dafür stand er auf einer Stufenleiter. Währenddessen saß der 68-Jährige in einer Gasse und konsumierte Alkohol. Unvermittelt ging der Coesfelder auf den Schöppinger zu und begann, an der Leiter zu rütteln. Als er den Coesfelder aufforderte, das zu unterlassen, begann dieser, ihn zu treten und mit der Faust zu schlagen. Um sich zu wehren, versetzte der Schöppinger dem 68-Jährigen einen Schlag gegen die Nase.

Dem Mann aus Schöppingen sowie einem Zeugen gelang es, die Hände des Coesfelders auf dessen Rücken zu fixieren. Als die Polizei eintraf, verhielt sich der 68-Jährige zunächst ruhig. Das änderte sich kurz darauf. Er baute sich aggressiv gegenüber einem Polizisten auf, kam ihm nahe und trat ihm gegen sein rechtes Bein. Daraufhin brachten die Beamten ihn zu Boden.

Aufgrund seiner Nasenverletzung kam der Coesfelder mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizisten fertigten Anzeigen. Der Mann aus Schöppingen erlitt leichte Verletzungen, verzichtete aber auf medizinische Versorgung vor Ort.

