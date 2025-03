Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Twiaelf-Lampen-Hok/ Versuchter Einbruch in Kindergarten

Coesfeld (ots)

Unbekannte wollten in einen Kindergarten am Twiaelf-Lampen-Hok einbrechen. Zwischen 16.30 Uhr am Dienstag (04.03.25) und 7 Uhr am Mittwoch (05.03.25) beschädigten die Täter eine Fensterscheibe. Ins Innere gelangten sie nach derzeitigem Stand nicht. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell