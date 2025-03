Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, L555/ Betrunken über Verkehrsinsel gefahren

Coesfeld (ots)

Betrunken ist eine 72-jährige Autofahrerin aus Coesfeld am Dienstag (04.03.25) über eine Verkehrsinsel an der L555 gefahren. Gegen 17.15 Uhr befuhr sie die Straße von Rosendahl in Richtung Coesfeld. Ein Zeuge meldete, dass das Auto in Schlangenlinien fuhr. Auf Höhe der Waldstraße überfuhr sie eine Verkehrsinsel, wobei das Auto und ein Verkehrszeichen beschädigt wurden. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 2,6 Promille positiv. Die Coesfelderin musste mit zur Wache, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten stellten ihren Führerschein sicher, untersagten ihr die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

