Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr/ Autotür geöffnet, Fahrradfahrer stürzt

Coesfeld (ots)

Ein 90-jähriger Fahrradfahrer aus Dülmen ist am Dienstag (04.03.25) gestürzt. Gegen 14.40 Uhr befuhr er den Nordlandwehr in Richtung Coesfelder Straße, als eine 15-jährige Dülmenerin von innen die Beifahrertür eines Autos öffnete. Der Mann kollidierte mit der Tür und stürzte. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Dülmener in ein Krankenhaus.

Ein Tipp der Polizei, wie solche Unfälle zu vermeiden sind: Es gibt den sogenannten holländischen Griff. Autofahrer greifen mit der rechten Hand an den Türöffner. Dadurch dreht sich der Oberkörper nach links. So können sie sehen, ob sich von hinten Rad-oder Pedelecfahrer nähern. Entsprechend ist der Griff auf der Beifahrerseite mit links anzuwenden.

