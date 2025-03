Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bahnhofstraße/ Unfallbeteiligte gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht eine unfallbeteiligte E-Scooter-Fahrerin. Gegen 14 Uhr lief ein 68-jähriger Billerbecker am Dienstag (04.03.25) vom Bahnhofsvorplatz in Richtung Fußgängerüberweg am Kreisverkehr Hansestraße/ Bahnhofstraße. Von hinten näherte sich eine E-Scooter-Fahrerin, die gegen die linke Wade des Mannes fuhr und sich anschließend vom Unfallort entfernte. Die Frau trug ein orangenfarbenes Kopftuch. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell