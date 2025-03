Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Kreisgebiet

Besitzer einer Uhr gesucht!

Coesfeld (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in Senden Anfang des Jahres konnten zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Beide Tatverdächtige befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Bei einem der beiden Personen wurde im weiteren Verlauf der Ermittlungen eine hochwertige Armbanduhr aufgefunden. Es handelt sich dabei um eine Uhr der Marke "Omega" Modell "Speedmaster". Auffällig ist, dass diese Uhr ein sog. Hesalit-Glas besitzt und das Armband eher für ein kleines Handgelenk ausgelegt ist. Es wird angenommen, dass diese Uhr aus einer Straftat stammt. Bislang konnte jedoch der ursprüngliche Eigentümer nicht ermittelt werden. Recherchen haben ergeben, dass diese Uhr im Jahr 2000 an einen Juwelier in Münster ausgeliefert worden ist.

Mögliche Eigentümer werden gebeten, sich unter Vorlage eines Eigentumsnachweises, an die Kreispolizeibehörde Coesfeld (Tel.: 02541-140) zu wenden.

