POL-WI-KvD: +++Körperverletzungsdelikte+++Pfefferspray eingesetzt+++mehrere Einbrüche im Stadtgebiet+++Schläge und Tritte nach Streitigkeiten+++Cabriodächer aufgeschlitzt+++Zigarettenautomat aufgebrochen

1. Körperverletzungsdelikte,

Wiesbaden, Bleichstraße / Wilhelmstraße, Samstag, 25.01.2025, 00:08 Uhr und 01.05 Uhr

(js)Am frühen Samstagmorgen kam es in der Wiesbadener Innenstadt zu Körperverletzungsdelikten. Ein 40-jähriger Wiesbadener befand sich kurz nach Mitternacht im Eingangsbereich eines Schnellrestaurants in der Bleichstraße in der Nähe des Arkaden-Kino, als eine männliche Person an den 40-jährigen herantrat, ihn ansprach und ihm dann unvermittelt ins Gesicht schlug. Der Täter flüchtete im Anschluss über die Bleichstraße in Richtung Platz der Deutschen Einheit. Der Geschädigte beschrieb ihn als über 30 Jahre alt, von schlanker Statur mit südländischem Erscheinungsbild. Der Täter trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Wollmütze. Gegen 01:00 Uhr griffen zwei bislang unbekannte Täter zwei Geschädigte in der Wilhelmstraße an und schlugen auf diese ein. Die Geschädigten, ein 52-jähriger und ein 40-jähriger Wiesbadener, gerieten in der Wilhelmstraße mit zwei unbekannten Männern in einen zunächst verbalen Streit. Im Verlauf schlugen die Unbekannten plötzlich auf beide Geschädigte mehrfach und gemeinschaftlich ein. Die Täter flüchteten, wobei einer von ihnen mit einem Taxi davonfuhr. Der erste Täter wurde als etwa 50 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß mit schwarz-grauen kurzen Haaren beschrieben. Die zweite Person soll etwa 35 Jahre alt und 1,75 Meter groß gewesen sein. Sie hatte kurze, schwarze Haare und trug dunkle Kleidung. Die jeweiligen Geschädigten wurden nur leicht verletzt. Das 1. Polizeirevier ermittelt in beiden Fällen und nimmt Zeugenhinweise unter der (0611) 345-2140 entgegen.

2. Körperverletzung mittels Pfefferspray und Tritten, Wiesbaden, Kirchgasse, Samstag, 25.01.2025, 02:37 Uhr

(nm)Eine verbale Auseinandersetzung endete am Samstag in Wiesbaden mit dem Einsatz von Pfefferspray und Tritten. Ein 18-jähriger und ein 19-jähriger Wiesbadener gerieten in der Nacht von Freitag auf Samstag, um 02:37 Uhr, vor einem Schnellrestaurant in der Kirchgasse in Streit. Beide trugen ein Pfefferspray bei sich, was sie gegen den anderen auch einsetzten. Als der 19- Jährige zu Boden fiel, traten der 18-Jährige und eine weitere Person auf diesen ein. Die beiden alkoholisierten Kontrahenten wurden in Wiesbadener Krankenhäusern behandelt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen.

3. Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet,

Wiesbaden, Donnerstag, 23.01.2025 bis Sonntag, 26.01.2025

(mm)Im Wiesbadener Stadtgebiet kam es zum Ende der Woche zu weiteren Einbrüchen. Zwischen Mittwochmittag, 12:00 Uhr, und Freitagmittag, 12:28 Uhr, gelangte ein Täter in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Matthias-Claudius-Straße. Im Haus hebelte er eine Wohnungstür auf, betrat die Wohnung und durchsuchte hier Schränke und Schubladen. Er entwendete Schmuck und Kleidung. Im Anschluss flüchtete der Täter unerkannt. Am Freitagabend, zwischen 18:40 Uhr und 22:40 Uhr, begab sich ein Täter auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-von-Brentano-Straße und dort in den rückwärtigen Bereich. Hier schaffte es der Täter, die Terrassentür der Erdgeschosswohnung gewaltsam zu öffnen und er gelangte in die Wohnung. Der Täter durchsuchte die gesamte Wohnung und entwendete Schmuck. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter Bargeld aus einem Friseursalon in der Armenruhstraße. Dafür hebelten die Täter ein Fenster zu dem Verkaufsraum auf und entwendeten die Kasseneinlage. In der Carl-von-Ossietzky-Straße begaben sich unbekannte Täter am Freitag, den 24.01.2025, zwischen 16:00 Uhr und 18:10 Uhr, auf die Terrasse und hebelten das Fenster einer Erdgeschosswohnung auf. Nachdem die komplette Wohnung durchwühlt wurde, konnten die Täter mit Geld und Wertgegenständen unerkannt entkommen. In der Helen-Keller-Straße kam es am Freitagabend, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 21:10 Uhr, zu einem weiteren Einbruch. Der Täter hebelte ein Fenster der Erdgeschosswohnung auf und gelangte so in die Wohnung. In der Wohnung durchsuchte er sämtliche Räume und entwendete Bargeld. Besonders verwerflich in diesem Fall ist der Diebstahl der Sparschweine der Kinder, in denen sich deren gesamten Ersparnisse befanden. Der Täter flüchtete unerkannt. Am Freitag, zwischen 18:15 Uhr und 22:38 Uhr entwendeten unbekannte Täter Bargeld aus einer Erdgeschoßwohnung im Karrnweg. Hierzu hebelten sie die Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Im Laufe des Samstags, zwischen, 12:20 Uhr und 18:45 Uhr, begab sich ein Täter auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Helmholtzstraße und hier auf die Rückseite des Hauses. Dort stieg er auf den Balkon der Wohnung im Hochparterre und hebelte das Wohnzimmerfenster auf. In der Wohnung durchsuchte er sämtliche Räumlichkeiten und entwendete Bargeld. Im Anschluss flüchtete er unerkannt. Wenig später, zwischen 17:30 Uhr und 23:00 Uhr, gelangte ein Täter auf unbekannte Art und Weise in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ebenfalls in der Helmholtzstraße. In der Wohnung durchsuchte der Täter das Wohn- und das Schlafzimmer. Vermutlich aufgrund der Rückkehr der Wohnungsinhaber brach der Täter seinen Einbruch ab und flüchtete unerkannt aus dem Schlafzimmerfenster. Auch am Samstagabend, zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr, hebelte ein Täter das Kinderzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung in der Ohmstraße auf und gelangte so in die Wohnung. Er durchsuchte die komplette Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Zwischen Samstagmittag, 14:15 Uhr, und Sonntagmorgen, 00:39 Uhr, gelangte ein Täter auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Er ging auf die Rückseite des Gebäudes und hebelte hier das Badezimmerfenster auf. Im Wohnungsinnern durchsuchte er sämtliche Räume und flüchtete unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611/345-0 entgegen.

4. Schläge und Tritte nach verbalen Streitigkeiten, Wiesbaden, Rathausstraße 5, Freitag, 24.01.2025, 20:30 Uhr

(mm)Am Freitagabend kam es in Wiesbaden zu verbalen Streitigkeiten, die letztendlich in Schlägen und Tritten endeten. Der 30-jährige Wiesbadener fuhr am Freitagabend zunächst mit einem Linienbus aus der Innenstadt nach Wiesbaden-Biebrich. Als er gegen 20:30 Uhr in der Rathausstraße aus dem Bus ausstieg, sprach ihn eine männliche Person an und es kam zu einem verbalen Streit. Plötzlich schlug und trat der Täter auf sein Gegenüber ein und verletzte ihn am Kopf und am Bein. Der Täter war 1,70 Meter - 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur. Er soll einen orientalischen Phänotyp aufgewiesen haben, hatte schwarze, an den Seiten kurz rasierte Haare, trug einen schwarzen Vollbart und hatte dunkle Augen. Bekleidet war der Täter mit einem schwarzen Basecap, einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze und einer auffälligen Tasche am linken Oberarm, an der sich eine Art Karabinerhaken befand. Weiterhin trug er eine helle Hose und hellgrün/weiße Sportschuhe mit weißen Sohlen. Der Täter flüchtete über die Rheingaustraße in Richtung des Schlosses. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

5. Fünf Cabriodächer aufgeschlitzt,

Wiesbaden-Innenstadt, Donnerstag, 23.01.2025, 18:15 Uhr - Samstag, 25.01.2025, 10:00 Uhr

(mm)In den Nächten von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Samstag schlitzte ein Täter bei mindestens fünf Cabriolets in Wiesbaden die Verdecke auf und entwendete Gegenstände aus den Fahrzeugen. Zwischen Donnerstagabend, 18:15 Uhr, und Freitagmorgen, 08:30 Uhr, schlitzte der Täter die Verdecke von drei in der Kleiststraße, Albrechtstraße und Karlstraße abgestellten Cabriolets auf und entwendete Bargeld, Kleidung und Sonnenbrillen. Zwischen Freitagabend, 16:00 Uhr, und Samstagmorgen, 10:00 Uhr, schlitzte der Täter zwei weitere Verdecke von in der Unteren-Matthias-Claudius-Straße und in der Walkmühlstraße abgestellten Cabrios auf, entwendete in diesen Fällen allerdings nichts. Es entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Der Täter flüchtete unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Friedhofstraße, Samstag, 25.01.2025, 08:48 Uhr

(mm)Am Freitagmorgen wurde durch einen Passanten ein gewaltsam geöffneter Zigarettenautomat in Wiesbaden festgestellt. Durch einen Täter wurde die Sicherung des Automaten aufgeschnitten. Aus dem Automaten entwendete der Täter Bargeld und Zigaretten und flüchtete unerkannt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

