LPI-G: Ladendiebstahl trotz Asylbewerber-Bezahlkarte

Am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Greiz in den Penny-Markt am Greizer Neustadtring gerufen. Hier hatten ein 46-jähriger Algerier und ein 16-jähriger Afghane gemeinschaftlich Genussmittel und Hygieneartikel im Wert von ca. 21 Euro in einem Rucksack versteckt und wollten diese so ohne zu bezahlen aus dem Markt schmuggeln. Am Ausgang wurden die Diebe von einer Verkäuferin ertappt. Die beiden Asylsuchenden gaben zwar das Diebesgut wieder heraus, verhielten sich aber sehr aggressiv gegenüber der Mitarbeiterin des Supermarktes.

Die herbeigeeilten Polizeibeamten stellten die Personalien der beiden Tatverdächtigen fest. Diese zeigten sich den Beamten gegenüber ebenfalls unkooperativ und überheblich, insbesondere gegenüber einer weiblichen Polizeibeamtin. Bei einer der Personen wurde eine Bezahlkarte für Asylbewerber aufgefunden, welche jedoch auf eine völlig andere Person ausgestellt war. Die PI Greiz ermittelt.

