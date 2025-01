Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Gummersbach (ots)

Zeugen meldeten der Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag (26./27. Januar) mehrere versuchte Einbrüche in der "Wilhelmstraße". Gegen vier Uhr hörten die Zeugen laute Geräusche. Als sie nachschauten, sahen sie, wie sich eine männliche Person an der Tür zu einem Kaufhaus zu schaffen machte und informierten die Polizei. Anschließend ging die Person, die mit einer Ski-Maske, dunkler Mütze und dunkler Jacke bekleidet war, zum Eingangsbereich einer Vermögensberatung und weiter zu einem Friseursalon. Der Zeuge verfolgte den Tatverdächtigen in einiger Entfernung und gab den Standort an die Polizei weiter. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung traf eine Streifenwagenbesatzung einen Tatverdächtigen an, auf den die Beschreibung passte und der eine Sturmhaube und Einbruchswerkzeug bei sich hatte. Es handelt sich dabei um einen 32-Jährigen aus Gummersbach. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell