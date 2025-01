POL-GM: Gartengeräte und Münzgeld gestohlen

Nümbrecht (ots) - Zwischen 22:30 Uhr am Freitag (24. Januar) und 10 Uhr am Samstag sind Unbekannte in eine Kirche in der "Alte Poststraße" eingedrungen. In der Kirche entwendeten sie Bargeld aus mehreren Spendenkästen und dem Opferstock. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

mehr