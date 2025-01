Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Überfall bei Ankaufgeschäft

Gummersbach (ots)

Ein 42-jähriger An- und Verkäufer für Restposten aus Dortmund hatte sich am Donnerstag (23. Januar) über WhatsApp zu einem Ankaufsgeschäft auf einem Wanderparkplatz an der Genkeltalsperre verabredet. Gegen 15:30 Uhr fuhr dort ein schwarzer Ford Transit vor, aus dem drei Männer ausstiegen. Der Dortmunder stieg ebenfalls aus, um sich die angebotene Ware anzuschauen. Einer der drei Männer zerstach dann plötzlich zwei Reifen seines Autos. Ein weiterer Mann bedrohte ihn mit einer schwarzen Schusswaffe, und die dritte Person sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht. Einer der Männer durchsuchte die Jackentasche des 42-Jährigen und entnahm daraus einen hohen Bargeldbetrag. Anschließend schlugen alle drei Täter auf den Dortmunder ein. Die drei Kriminellen flüchteten mit dem Transporter in Richtung Meinerzhagen. Zwei der flüchtigen Täter waren ca. 190 cm groß und trugen eine schwarze Jacke. Der Dritte war ca. 170 cm groß und war ebenfalls mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Das Opfer des Überfalls wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell