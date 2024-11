Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randalierender LKW Fahrer

Abfahrtsüberwachung in Wörth

Wörth (ots)

Am 09.11.2024 wurde um 22:50 auf hiesiger Dienststelle ein randalierender Mann auf einem Tankstellengelände in Wörth gemeldet. Die Streifen vor Ort konnten einen volltrunkenen, 27- jährigen, kirgisischen Mann feststellen. Dieser war aus einem nicht bekannten Grund ungehalten. Ein Alkotest war aufgrund der Alkoholisierung nicht möglich, dennoch war der Mann wegefähig und orientiert. Er zeigte den Streifen seinem LKW, der unweit der Einsatzstelle auf einem Großparkplatz eines LKW Werkes abgestellt war. Da die Gefahr bestand, dass der LKW Fahrer in seinem Zustand einen LKW fahren könnte, wurde eine umfassende Abfahrtskontrolle mit anschließenden Sicherstellungen durchgeführt, die eine Abfahrt verhinderten. Der LKW Fahrer kann seinen Rausch in der Fahrerkabine ausschlafen. Nach einer weiteren Kontrolle kann er seine Fahrt fortsetzen. Zu strafbaren Handlungen ist es nicht gekommen, warum der Fahrer ausflippte war aufgrund der Sprachbarriere nicht zu ermitteln.

