Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Brand & Zeugenaufrufe nach Einbrüchen

Heilbronn (ots)

Walldürn: Zeugen nach Einbruch gesucht

In Walldürn brachen Unbekannte am Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus ein. Zwischen 10:30 Uhr und 15:30 Uhr traten die Einbrecher zunächst die Eingangstür des Gebäudes in der Zunftgasse ein und öffneten dann gewaltsam die Türe einer Wohnung. Das Innere wurde von den Unbekannten durchwühlt und Bargeld entwendet. An den Türen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Zunftgasse verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an die Kriminalpolizei Mosbach zu wenden.

Buchen: Wohnung nach Brand unbewohnbar

Die Feuerwehr Buchen musste am Donnerstagabend zu einem Brand in der Iglauer Straße ausrücken. Bewohner einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatten einen Gefrierschrank ans Stromnetz angeschlossen, woraufhin dieser gegen 19:30 Uhr zu brennen begann. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, jedoch nicht verhindern, dass die Wohnung durch die Schäden unbewohnbar wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Bei dem Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Adelsheim-Sennfeld: Einbruch in leerstehende Wohnhäuser - Polizei sucht Zeugen

In der vergangenen Woche brachen Unbekannte in zwei nebeneinanderliegende, unbewohnte Wohnhäuser in der Burgstallstraße in Adelsheim-Sennfeld ein. Zwischen Donnerstag, dem 3.April, und Donnerstag, dem 10.April, drangen die Einbrecher in die beiden Gebäude ein. In dem einen Gebäude entwendeten die Unbekannten einige Wertgegenstände und beschädigten das Inventar mit Farbe, Motoröl und Feuer. Insgesamt entstand dabei Sachschaden, den die Polizei nach ersten Annahmen auf bis zu 10.000 Euro schätzt. Aus dem anderen Wohnhaus wurde nichts entwendet. Da die Tatbegehung nicht auf professionelle Täter hindeutet, könnten auch Jugendliche für die Einbrüche verantwortlich sein. Die Polizei bittet Zeugen und Personen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können oder Jugendliche, die sich im Tatzeitraum rund um die Burgstallstraße aufhielten, beobachten konnten, sich zu melden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell