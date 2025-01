Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am 29.01.2025, in der Zeit von 16.15 Uhr bis 20.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Josef-Schürmann-Straße in Ascheberg, Herbern ein. Hierzu schoben sie die Rollläden hoch und öffneten gewaltsam eine rückwärtig gelegene Terrassentür. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Entwendet wurde ...

mehr