Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Josef-Schürmann-Straße

Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am 29.01.2025, in der Zeit von 16.15 Uhr bis 20.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Josef-Schürmann-Straße in Ascheberg, Herbern ein. Hierzu schoben sie die Rollläden hoch und öffneten gewaltsam eine rückwärtig gelegene Terrassentür. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Entwendet wurde jedoch augenscheinlich nichts. Die Eigentümerin gibt an, keine Wertsache im Haus zu haben. Dies stellten auch die Einbrecher fest und flüchteten ohne Beute.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell