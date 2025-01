Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Innenstadt/ Ladendiebe entwenden Parfüm und Elektronik

Coesfeld (ots)

Zwei Unbekannte haben am Mittwoch (29.01.25) in zwei Geschäften in der Innenstadt Ware gestohlen. Gegen 11.20 Uhr betrat ein Pärchen die Parfümerie Douglas. Ein unbekannter entwendete drei Parfüme, während eine Frau Mitarbeiter ablenkte. Im Laufe der Anzeigenaufnahme sprach der Mitarbeiter des Phone Stores die Polizisten an. Er schilderte, dass es in seinem Geschäft gerade zu einem Diebstahl gekommen sei. Demnach lenkten zwei Personen den Mitarbeiter ab und stahlen ein Smartphone sowie Kopfhörer. Es soll sich um die selben Diebe handeln, die wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- männlich - 35 - 45 Jahre alt - rund 1,80 Meter-1,85 Meter - schlank - dunkelblau gekleidet - trug eine Brille - führte einen Rucksack mit sich

Person 2:

- weiblich - 35-45 Jahre alt - etwa 1,60-1,70 Meter - schlank - hellblaue Pudelmütze - orangener Schal - dunkelblau gekleidet - grüne Sportschuhe - trug eine Brille - führte einen Rucksack mit sich

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell