POL-COE: Kreis/ Polizei Coesfeld auf WhatsApp

Coesfeld (ots) - Erneut ist das Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg Ziel von Einbrechern gewesen. Zwischen 19 Uhr am Montag (27.01.25) und 6 Uhr am Dienstag (28.01.25) brachen sie ein Fenster auf und entwendeten zwei Tablets. Bereits zwischen Samstag (25.01.2025) und Sonntag (26.01.2025) brachen Unbekannte dort ein. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 ...

mehr