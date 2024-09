Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240918-4: "Sicher im Stadtverkehr" - Tipps und Trainingsangebot der Polizei Rhein-Erft-Kreis - #LEBEN

Brühl (ots)

Gemeinsames Präventionsangebot mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) und der Stadt Brühl - Einladung zum Pressetermin

Gemeinsam mit Vertretern des DVR bietet die Polizei Rhein-Erft-Kreis am Samstag (21. September) von 10 Uhr bis 16 Uhr in Brühl ein umfangreiches Präventionsangebot zum Thema "Sicher im Stadtverkehr" an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit sich zu informieren und wichtige Themenbereiche auch hautnah zu erleben.

"Der Stadtverkehr ist sehr komplex, birgt verschiedene Gefahren und fordert jeden Verkehrsteilnehmer. Wir bieten bei unserer Präventionsaktion Tipps und Informationen für Autofahrende, Radfahrende sowie für Fußgängerinnen und Fußgänger. Diese Informationen sollen das Gefahrenbewusstsein der Menschen schärfen, damit es nicht zu Verkehrsunfällen kommt", so Polizeioberrat Christian Rössler, Leiter der Direktion Verkehr.

Interessierte Medienvertreter sind zum Pressetermin am Samstag, 21. September 2024, um 11 Uhr in Brühl, Uhlstraße/Markt herzlich eingeladen. Der Leiter der Direktion Verkehr steht an diesem Tag für Fragen und O-Töne zum genannten Thema zur Verfügung.

Die Spezialisten der Verkehrsunfallprävention der Polizei Rhein-Erft-Kreis bieten unter anderem folgende Angebote an: - Tipps zur Sicherheit in Stadtverkehr und in Ortschaften - Simulation von Verkehrssituationen via VR-Brille - Individuelle Informationen für Autofahrende, Radfahrende und Zufußgehende - Erklärung und Veranschaulichung des Phänomens "Toter Winkel" - Training im Ablenkungssimulator

Bitte teilen Sie uns telefonisch oder per E-Mail an die Pressestelle mit, ob Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen. (he/sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell