POL-REK: 240918-3: Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl festgenommen

Erftstadt (ots) - Ermittlungen nach möglichem Verkehrsunfall aufgenommen Polizisten haben am Montagmorgen (16. September) in Erftstadt einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Vor seiner Festnahme soll er unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis mit einem Auto in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein. Ein Zeuge meldete gegen 9 Uhr ein verdächtiges ...

