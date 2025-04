Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Katze in Fenster eingeklemmt, renitente Ladendiebin, und Unfälle

Osterburken: Feuerwehr befreit eingeklemmte Katze

Am Samstag, gegen 14:50 Uhr, musste die Feuerwehr in Osterburken zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss im Weindorfer Weg war eine Katze in einem gekippten Fenster eingeklemmt. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür, befreiten das Tier und brachten es mit leichten Verletzungen zum Tierarzt. Die Bewohnerin der Wohnung befand sich laut Nachbarn im Urlaub, eine Bekannte kümmerte während der Abwesenheit um das Tier.

Mosbach: Ladendiebstahl eskaliert - 62-Jährige schlägt Filialleiterin

Am Samstagvormittag kam es in einem Supermarkt in der Eisenbahnstraße in Mosbach zu einem Diebstahl und einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine 62-jährige Frau wurde gegen 11:30 Uhr nach dem Verlassen des Markts von der Filialleiterin angesprochen, nachdem die Diebstahlsicherung ausgelöst hatte. Die Verdächtige übergab zunächst einen Teil der Ware, versuchte dann jedoch mit einer Tasche voll Diebesgut zu fliehen. Als die Filialleiterin sie festhielt, schlug die Frau mehrmals nach ihr. Erst nach kurzem Gerangel begleitete sie die Mitarbeiterin zurück in den Markt. Die Frau hat nun mit einer Anzeige wegen versuchtem räuberischen Diebstahl zu rechnen.

Neckarzimmern: Motorradfahrer bei Sturz verletzt - Auto kann nur knapp ausweichen

Am Sonntag, gegen 17 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 27 bei Neckarzimmern zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Ein 40-Jähriger war mit zwei weiteren Bikern unterwegs und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Autos an, als der Vordermann plötzlich abbremste. Der Fahrer kam ins Schlingern und stürzte, wobei er mehrere Meter über die Straße rutschte. Ein entgegenkommender Pkw konnte nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an der Yamaha wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Fahrenbach: Vorfahrt missachtet - zwei Autos kollidieren

Am Sonntag ereignete sich in Fahrenbach ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 18-Jährige wollte gegen 0:45 Uhr von der Straße Am Sportplatz in die Römerstraße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer 20-Jährigen die auf der Römerstraße in Richtung Fahrenbach unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden VW-Fahrzeuge, wobei an beiden Autos ein Schaden von jeweils etwa 3.000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Im weiteren Verlauf konnte Alkoholgeruch bei der 20-Jährigen wahrgenommen werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,5 Promille an. Sie musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme begleiten und ihren Führerschein abgeben.

