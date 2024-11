Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährdung des Straßenverkehrs

Die Polizei sucht Zeugen

Pößneck (ots)

Am Freitag, den 01.11.2024, gegen 22.30 Uhr, befuhr der 51-jährige Fahrer eines PKW in Pößneck die B 281 aus Richtung Oppurg kommend in Richtung Saalfeld. Von der Brücke in der Lohstraße warfen bisher unbekannte Täter zu diesem Zeitpunkt einen Gegenstand in Richtung der B 281, welcher die Frontscheibe des PKW traf und diese beschädigte. Personen wurden dabei glücklicherweise nicht verletzt. Zeugen, welche dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0283338 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

