Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Betrunkener Autofahrer schlägt auf Polizisten in Goldberg ein

Goldberg (ots)

Nachdem am Donnerstagabend in Goldberg ein 69-jähriger Mann alkoholisiert mit seinem Auto gefahren ist, griff er die eingesetzten Beamten tätlich an. Zeugen haben zuvor der Polizei gemeldet, dass der Mann auffällig unsicher und in Schlangenlinien mit dem Fahrzeug durch die Bahnhofstraße fuhr und dabei mehrfach den Motor abgewürgt und wieder neu gestartet habe. Der Mann sei anschließend in seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz eingeschlafen und von den alarmierten Polizisten geweckt worden. Diese nahmen deutlich Alkoholgeruch beim 69-Jährigen wahr, jedoch zeigte dieser sich nicht in der Lage einen Test durchzuführen. Im weiteren Verlauf wurde der Tatverdächtige aus dem Raum Bad Segeberg zunehmend unkooperativer. Zunächst beleidigte er die Beamten und schlug später unvermittelt mit Fäusten auf sie ein, wodurch sie leicht im Gesicht verletzt wurden. Der 69-Jährige wurde gefesselt ins Gewahrsam nach Schwerin gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst und sein Führerschein sichergestellt wurde. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Beleidigung und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

