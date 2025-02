Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe versuchen Wohnmobil in Kösterbeck zu entwenden und scheitern an Alarmanlage

Landkreis Rostock/ Kösterbeck (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag kam es in Kösterbeck in der Gemeinde Roggentin zu einem versuchten Diebstahl eines Wohnmobils. Das besagte Wohnmobil stand in der Nacht in der Grundstücksauffahrt eines Einfamilienhauses im Trollblumenweg als die Täter gegen 01:00 Uhr versuchten sich Zutritt zu dem Fahrzeug zu verschaffen. Dabei sprang jedoch die Alarmanlage des Wohnmobils an, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und umgehend flüchteten. Der Neupreis des Wohnmobils liegt bei etwa 60.000EUR. Die Kriminalpolizei in Sanitz ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Sanitz unter der Rufnummer 038209 - 440, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

