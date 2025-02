Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Hochwertige Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen entwendet

Ense (ots)

In der Nacht vom letzten Montag auf Dienstag kam es in Bremen und Niederense zu insgesamt drei Fahrzeugaufbrüchen. In der Straße Im Kohlbrink öffneten Unbekannte mittels Schlossstechen einen Citroen Boxer und entwendeten hochwertiges Bauwerkzeug der Marke Milwaukee. In der Werler Straße wurde das Schloss der Seitentür eines Citroen Jumper aufgebrochen. Aus dem Laderaum entnahmen die unbekannten Täter mehrere motorisierte Gartengeräte der Hersteller Stihl und Husqvarna. In der Straße Klosterberg öffneten Unbekannte zwei Firmenbulli der Marken Peugeot Boxer und Citroen Jumper. Aus diesen Fahrzeugen wurde überwiegend hochpreisiges Werkzeug der Marke Makita entwendet. Der Gesamtwert der Beute beläuft auf über 10000EUR. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000, oder bei einer nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.

