Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht auf dem e-Scooter - zwei Personen leicht verletzt

Soest (ots)

Bereits am Mittwoch, den 05.02.2025 gegen 07:45 Uhr wurden die Kollegen zu einer Verkehrsunfallflucht in Soest am Lübecker Ring kurz vor dem Kreuzungsbereich Hiddingser Weg gerufen. Zwei 15-Jährige Schülerinnen aus Soest waren auf ihren e-Scootern auf dem Radweg in Richtung Sekundarschule unterwegs als plötzlich eine unbekannte, männliche Person von rechts auf den Radweg abgebogen ist. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich eine der beiden dem entgegenkommenden Fahrer aus und touchierte dabei ihre Freundin. Beide kamen dabei zu Fall und verletzten sich leicht. Der Unfallverursacher setzte, trotz der Aufforderung, stehen zu bleiben, seine Fahrt fort und entfernte sich in unbekannte Richtung vom Unfallort. Aufgrund der Dunkelheit und der Dynamik des Unfalls konnte die unbekannte männliche Person kaum beschrieben werden. Es soll sich dabei um einen circa 1,70 cm großen, 15-16 jährigen Jungen gehandelt haben. Dieser war groß, schlank und trug schwarze Kleidung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können werden gebeten, sich unter der 02921-91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell