Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drogen trotz kleinem Waffenschein - Bundespolizei stellt Pistole sicher

Essen (ots)

Am Dienstagmorgen (07.Januar) kontrollieren Bundespolizisten einen Mann im Hauptbahnhof Essen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Drogen und eine Schreckschusswaffe auf.

Gegen 9:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Essener Hauptbahnhof. Währenddessen wurden sie auf einen 44-Jährigen aufmerksam und unterzogen diesen einer Personenkontrolle. Nachdem der deutsche Staatsbürger den Beamten seinen Ausweis ausgehändigt hatte, griff er ständig in die Innentasche seiner Jacke. Infolgedessen befragten die Beamten der Bundespolizei den Reisenden nach gefährlichen oder verbotenen Gegenständen. Die Frage wurde durch den Essener vehement verneint. Die Hände wanderten, trotz der Aufforderung dies zu unterlassen, weiterhin in die Jackentaschen, was den Polizisten verdächtig vorkam. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Kleidungsstücks konnte eine Schreckschusspistole, in Form einer Walther P22 sowie zugehörige Munition, aufgefunden werden. Weiterhin stellten die Uniformierten in der mitgeführten Tasche des Mannes eine geringe Menge Amphetamine fest.

Der Deutsche gab an, einen kleinen Waffenschein zum Führen der Schreckschusswaffe zu besitzen und händigte den Bundespolizisten diesen aus. Jedoch passt der Besitz von Drogen und das Mitführen einer Waffe nicht zusammen. Die Beamten stellten die Pistole sowie den Waffenschein, aufgrund der fehlenden persönlichen Eignung des 44-Jährigen, sicher und beschlagnahmten die mitgeführten Drogen.

Jetzt muss sich der Mann aus Essen wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell