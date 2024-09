Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nachtrag Polizeibericht 273/24 vom 30.09.2024 der Kreispolizeibehörde Heinsberg

Kreis Heinsberg (ots)

Erkelenz- Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am 30.09.2024 (Montag) gegen 15:30 Uhr befuhr eine 50- jährige Fahrzeugführerin aus Hückelhoven die B 57 aus Fahrtrichtung Rath- Anhoven in Fahrtrichtung Granterath. Im Bereich der Lichtzeichenanlage des Zubringers L227 kam es zum Zusammenstoß mit dem einbiegenden Fahrzeug einer 51- jährigen Fahrzeugführerin aus Erkelenz. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen verletzt und einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Während der Unfallaufnahme wurde der Zubringer der L 227 in Fahrtrichtung B57 gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell