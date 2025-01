Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet zweifach gesuchten Reisenden am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag (07.01.2025) stellte sich bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein Deutscher zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Dubai/Vereinigte Arabische Emirate vor. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 32-jährigen Mann gleich zwei Haftbefehle vorlagen. Der erste wurde im September 2023 von der Staatsanwaltschaft Trier wegen Kennzeichenmissbrauchs gegen den bereits im Juli 2022 Verurteilten erlassen. Den zweiten Haftbefehl stellte die Staatsanwaltschaft Bielefeld im Februar 2024 wegen fahrlässigen Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den in diesem Fall im Dezember 2022 Verurteilten aus.

Die Geldstrafe in Gesamthöhe von 5.150 Euro konnte von dem Dortmunder jedoch beglichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 110 Tagen abgewendet werden. Im Anschluss wurde dem Mann die Ausreise gestattet.

