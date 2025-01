Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: RB 27 kollidiert mit Einkaufswagen - Bundespolizei ermittelt

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagabend (05. Januar) um 19.00 Uhr kollidierte ein Zug mit einem auf der Strecke abgestellten Einkaufswagen. Die RB 27 befand sich zum Zeitpunkt in der Nähe des Bahnhofes Rheydt-Odenkirchen. Aufgrund der starken Beschädigung war eine Weiterfahrt nicht mehr möglich. Rund 120 Fahrgästen mussten evakuiert werden. Es kam zu erheblichen bahnbetrieblichen Störungen. Die Bundespolizei ermittelt.

Am Sonntagabend um 19.00 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG in Duisburg die Leitstelle der Bundespolizei in Düsseldorf über eine Kollision der RB 27 mit einem Einkaufswagen. Nach Erkennen des Einkaufswagens leitete die Triebfahrzeugführerin eine Schnellbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Durch den Zusammenstoß wurde die gesamte Druckluftleitung des Zuges abgerissen, so dass eine Weiterfahrt nicht mehr Möglichkeit war. Der betroffene Zug konnte nur noch im Notbetrieb zum nächstgelegenen Haltepunkt Hochneukirch weiterfahren. Zum Zeitpunkt des Aufpralls befanden sich 120 Reisende im Zug, die evakuiert werden mussten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Durch den Bahnbetriebsunfall kam es bei insgesamt fünf Zügen zu 293 Minuten Verspätung. Zudem kam es zu Umleitungen von drei Zügen und drei Teilausfällen.

Hinweise zur Tat oder Tatverdächtigen werden unter der kostenlosen Servicenummer der Bundespolizei rund um die Uhr unter 0800 6 888 000 entgegengenommen.

