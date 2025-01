Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann blutig geschlagen - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Heute Morgen (7. Januar) soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Hauptbahnhof Dortmund gekommen sein. Einer der Beiden flüchtete und ließ den Anderen verletzt am Boden liegend zurück.

Gegen 3:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Dortmunder Hauptbahnhof, als sie vor einem Kiosk auf einen verletzten 41-Jährigen aufmerksam wurden. Zeugen gaben gegenüber den Beamten an, dass es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Deutschen und dem Unbekannten gekommen sei. Dann soll der 41-Jährige den Fremden körperlich angegriffen haben, woraufhin sich der Mann mit Faustschlägen wehrte. Dadurch sei der Dortmunder zu Boden gegangen. Der bisher Unbekannte habe jedoch weiterhin auf den am Boden Liegenden eingeschlagen und getreten. Anschließend soll der Angreifer in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Der augenscheinlich alkoholisierte Geschädigte blutete aus dem Ohr und an der Lippe. Die Polizisten forderten einen Rettungswagen an. Mit Hilfe einer Personenbeschreibung fahndeten die Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizei Dortmund nach dem Mann, jedoch ohne Erfolg. Nach einer medizinischen Versorgung brachten die Rettungskräfte den Deutschen in ein Krankenhaus.

Die Uniformierten führten eine Videoauswertung durch, welche die Tathandlungen der Auseinandersetzung beinhaltete.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Unbekannten ein.

