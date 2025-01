Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 37-Jährigen im Rahmen der Grenzkontrollen im Regionalexpress 13

Kleve - Kempen - Breyell (ots)

Im Rahmen der Grenzkontrollen hat eine Streife der Bundespolizei am Montagnachmittag, 6. Januar 2025 um 16:20 Uhr, einen 37-jährigen Deutschen bei der Einreise aus den Niederlanden im Regionalexpress 13 am Bahnhof Breyell kontrolliert. Hierbei stellte sich beim Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl und einer Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft in Bonn gesucht wird. Wegen Diebstahl hatte der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 300 EUR zu bezahlen oder eine zehntägige Haftstrafe zu verbüßen. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Hier konnte er dann die fällige Geldstrafe bei der Bundespolizei einzahlen und somit die drohende Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die Weiterreise gestattet werden.

