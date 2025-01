BPOL NRW: Fahrgäste angespuckt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren gegen 38-Jährige ein

Siegburg (ots) - Bereits am 05. Januar berichtete die Bundespolizei: Am selben Morgen soll eine 15-Jährige den Gleisbereich betreten haben - mit verheerendem Ende: Sie wurde von einer anfahrenden Bahn erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an. Gegen 06:20 Uhr erhielt die ...

mehr