Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 68-Jährigen am Flughafen Niederrhein

Bild-Infos

Download

Kleve - Weeze (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntagvormittag, 5. Januar 2025 am Flughafen Niederrhein einen 68-jährigen Serben verhaftet. Im Rahmen einer Kontrolle im Abflugbereich stellten die Beamten bei der Personalienüberprüfung des Reisenden fest, dass er mit Haftbefehlen gesucht wird. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt suchte ihn mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schwerem Diebstahl. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Bandendiebstahl erlassen. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verbüßen. Zudem hat das Ausländeramt Frankfurt am Main einen Haftbefehl zur Ausweisung / Abschiebung erlassen. Der Mann wurde daraufhin verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung ins Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Am Montagvormittag führte die Bundespolizei den Serben zwecks Eröffnung des Haftbefehls dem Haftrichter beim Amtsgericht Geldern vor.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell