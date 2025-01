BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 56-Jährigen im Bochumer Hauptbahnhof

Dortmund (ots) - Am Sonntagvormittag (5. Januar) stellten Bundespolizisten einen Mann nach seinem Fluchtversuch am Dortmunder Hauptbahnhof. Zuvor hatte dieser Drogen an einen Passanten verkauft. Gegen 11:25 Uhr beobachteten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei am Nordausgang des Hauptbahnhofs Dortmund einen Mann bei der Übergabe von Marihuana. Als die Beamten sich näherten, versuchte der 27-Jährige zu flüchten. Die ...

mehr