Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Drogendealer auf frischer Tat

Dortmund (ots)

Am Sonntagvormittag (5. Januar) stellten Bundespolizisten einen Mann nach seinem Fluchtversuch am Dortmunder Hauptbahnhof. Zuvor hatte dieser Drogen an einen Passanten verkauft.

Gegen 11:25 Uhr beobachteten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei am Nordausgang des Hauptbahnhofs Dortmund einen Mann bei der Übergabe von Marihuana. Als die Beamten sich näherten, versuchte der 27-Jährige zu flüchten. Die Polizisten holten den guineischen Staatsbürger ein und nahmen ihn widerstandslos fest. Anschließend wurde er gefesselt. Bei einer Durchsuchung fanden die Bundespolizisten zwölf Verschlusstütchen der pflanzlichen Droge auf, welche sich in einem Plastikbeutel befanden. Zudem stellten sie Bargeld in szenetypischer Stückelung in Höhe von 105,- Euro sicher. Zuvor hatten die Beamten beobachtet, wie der 27-Jährige aus diesem Beutel ein Verschlusstütchen an eine unbekannte Person übergab und im Gegenzug etwas erhielt.

Die Einsatzkräfte brachten den Dortmunder zur Bundespolizeiwache und stellten seine Identität fest. Nach Rücksprache mit der Polizei Dortmund stellten die Bundespolizisten sein Mobiltelefon sicher. Äußern wollte er sich zu den Vorwürfen nicht. Die Beamten erteilten dem mutmaßlichen Drogendealer schließlich einen Platzverweis. Eine anschließende Auswertung der Überwachungskameras ergab, dass die Handlung zudem aufgezeichnet wurde.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Handeltreibens mit Cannabis ein.

