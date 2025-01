BPOL NRW: "Das ist ein Geschenk" - Bundespolizei stellt Marihuana sicher

Dortmund - Eberswalde (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (4. Januar) kontrollierten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann. Dieser hatte augenscheinlich Drogen konsumiert und war in einem hilflosen Zustand. Gegen Mitternacht wurde die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund darüber informiert, dass ein Mann an der Schließfachanlage ...

mehr