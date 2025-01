Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 26-Jährigen nach Drogenkonsum in Gewahrsam

Dortmund - Eberswalde (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (4. Januar) kontrollierten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann. Dieser hatte augenscheinlich Drogen konsumiert und war in einem hilflosen Zustand.

Gegen Mitternacht wurde die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund darüber informiert, dass ein Mann an der Schließfachanlage Betäubungsmittel konsumieren würde. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 26-Jährigen, welcher verängstigt und abwesend auf diese wirkte. Nach mehrfacher Aufforderung händigte der Deutsche den Polizisten seinen Personalausweis aus. Auf die Nachfrage, ob er Betäubungsmittel konsumiert habe, ging der Mann nicht ein. Er begleitete die Einsatzkräfte zur Bundespolizeiwache. Bei einer Durchsuchung stellten die Uniformierten eine kleine Dose mit Drogen fest. Der Polizeibekannte gab an, dass es sich hierbei um Speed handele. In der Jacken- und seiner Hosentasche fanden die Beamten jeweils eine Rasierklinge auf. Währenddessen leistete der Mann aus Eberswalde (Brandenburg) Widerstand, indem er sich gegen die Durchsuchung mit Händen und Füßen massiv wehrte. Zudem trat er gezielt nach den Bundespolizisten und versuchte sich aus der Fesselung zu befreien. Aufgrund seines hilflosen Zustandes alarmierten die Polizisten einen Rettungswagen. Neben des Zitterns und Krampfens, welches durch den möglichen Drogenkonsum versucht wurde, wurde der 26-Jährige zur Verhinderung von Selbstverletzungen in eine Klinik gebracht.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

