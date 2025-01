Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gestohlene Mobiltelefone verkauft - Bundespolizei ermittelt wegen Hehlerei

Dortmund (ots)

Am gestrigen Nachmittag (5. Januar) stellten Bundespolizisten zwei Männer, nachdem diese versucht hatten einem 25-Jährigen ein gestohlenes Smartphone zu verkaufen. Bereits einige Tage zuvor hatte einer der Verdächtigen an den jungen Mann ein Mobiltelefon veräußert, welches als gestohlenen gemeldet war.

Gegen 17 Uhr erschien ein 25-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Dortmunder Hauptbahnhof und gab an, dass ihm wenige Tage zuvor ein gestohlenes Mobiltelefon auf einer Internetplattform verkauft worden war und er nun erneut Kontakt mit dem Verkäufer habe. Diesbezüglich hatten die Einsatzkräfte bereits Ende Dezember ein Ermittlungsverfahren wegen Computerbetrugs eingeleitet. Der ägyptische Staatsbürger teilte den Beamten mit, dass er ein Treffen in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs mit dem zunächst Unbekannten ausgemacht habe, um erneut ein Smartphone zu erwerben. Infolgedessen begleiteten die Polizisten den Dortmunder unauffällig und beobachteten, wie ein Mann diesem eine weiße Verpackung mit einem dunklen Gegenstand übergab. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um ein hochwertiges Mobiltelefon. Die Bundespolizisten nahmen den 36-Jährigen fest und fixiert ihn. Währenddessen äußerte der deutsche Staatsbürger, dass er das Smartphone für einen Freund verkaufen wolle, der um die Ecke warte.

In den Wachräumen stellten die Beamten die Identität des Dortmunders zweifelsfrei fest. Die Überprüfung des Mobiltelefons zeigte, dass dieses bereits als gestohlen gemeldet wurde. Während der strafprozessualen Maßnahmen klingelte das Handy des 36-Jährigen. Die Einsatzkräfte nahmen das Telefonat entgegen. Bei dem Gespräch stellte sicher heraus, dass der 31-Jährige bereits nach seinem Freund (36) suchte. Nach Rücksprache mit den Polizisten erschien der türkische Staatsbürger freiwillig in der Bundespolizeidienststelle am Dortmunder Hauptbahnhof. Vor Ort erkannte der Geschädigte (25) den Dortmunder (31) wieder, da dieser ihm einige Tage zuvor das gestohlene Smartphone verkauft hatte.

Als die Bundespolizisten die Männer mit dem Sachverhalt konfrontierten, gab der 31-Jährige an, dass er ein Mobilfunkgeschäft habe. Das gestohlene Smartphone will er von einer Frau aus Hagen erworben haben. Anschließend machten beide Beschuldigten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwältin wurde eine Durchsuchung der Geschäftsräume sowie des zuvor genutzten Fahrzeuges angeordnet.

Nachdem der Deutsche und der Türke erkennungsdienstlich behandelt wurden, durften sie die Dienststelle verlassen. Die Bundespolizisten beschlagnahmten die privaten Smartphones der Männer (31, 36), 5.350,- Euro Bargeld und ein Computer des 31-Jährigen, sowie zwei weitere Mobiltelefone. Zudem leiteten die Beamten gegen die Männer ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell