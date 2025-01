BPOL NRW: Bundespolizei stellt vermisste 14-Jährige und verurteilten 26-Jährigen nach Auseinandersetzung

Dortmund (ots) - Am gestrigen Nachmittag (5. Januar) stellten Bundespolizisten zwei Männer, nachdem diese versucht hatten einem 25-Jährigen ein gestohlenes Smartphone zu verkaufen. Bereits einige Tage zuvor hatte einer der Verdächtigen an den jungen Mann ein Mobiltelefon veräußert, welches als gestohlenen gemeldet war. Gegen 17 Uhr erschien ein 25-Jähriger in der ...

mehr