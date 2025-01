Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg im Rahmen der Grenzkontrollen: 33-Jähriger mit 2,4 Kilogramm Kokain im Wert von 178.000 EUR auf der Autobahn 52 festgenommen

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Die Bundespolizei hat bereits am Montagabend, 30. Dezember 2024 auf der Bundesautobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt einen 33-Jährigen bei der Einreise aus den Niederlanden angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnten die Beamten in einem Versteck zwei Betäubungsmittelpakete mit 2,4 Kilogramm Kokain auffinden und sicherstellen. Der Straßenverkaufswert der Drogen beträgt etwa 178.000 EUR. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wurde der Mann einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Zollfahndungsamt Essen übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell