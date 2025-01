Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an einem Zigarettenautomaten

Erdesbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten im Mühlweg in Erdesbach. Laut Zeugen sei in der Nacht ein lauter Knall zu hören gewesen. Augenscheinlich gelang es nicht, auf die darin befindlichen Zigaretten oder Bargeld zuzugreifen. An dem Automaten entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizeiinspektion Kusel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381/9190 oder der Email-Adresse pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pikus

