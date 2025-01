POL-PDKL: Unfall mit reichlich Alkohol im Blut

Steinwenden (ots) - Am Freitagmittag kam es zu einem polizeilichen Einsatz in der Moorstraße. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung mit dem Inhaber der Bäckerei. Einem 30-jährigen Mann wurde im Zuge dessen ein Platzverweis erteilt. Da er den Platzverweis nicht befolgen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen. Nach richterlicher Bestätigung verweilte der Störenfried bis zum Folgetag in der "Ausnüchterungszelle" ...

