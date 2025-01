Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erfolgreich Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei - Gesuchter Täter ist identifiziert

Hamm/Kamen (ots)

Der per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte unbekannte Täter eines Diebstahls ist identifiziert.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5938740

Der Gesuchte wurde durch einen Mitarbeiter einer Leipziger Polizeibehörde wiedererkannt. Es handelt sich um einen 53-jährigen Mann aus Herne.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 27. Dezember 2024 wird hiermit zurückgezogen.

Die Bundespolizei bedankt sich bei den Medien für die Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass elektronisch veröffentlichte Fahndungsfotos zu löschen sind und nicht mehr in den Medien, insbesondere in den sozialen Medien, verbreitet werden dürfen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell