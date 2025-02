Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Firmenfahrzeug aufgebrochen

Werl (ots)

Am Dienstag, den 11.02.2025 gegen 06:45 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizeiwache Werl in die Hedwig-Dransfeld-Straße gerufen. Ein dort abgeparktes Firmenfahrzeug wies starke Beschädigungen an der rechten Hecktür auf. Nach Inaugenscheinnahme des beschädigten Fahrzeuges konnte ermittelt werden, dass die Hecktür vermutlich mittels eines Schraubendrehers zerstört und nachfolgend durch den oder die Täter geöffnet wurde. Ob Diebesgut erbeutet werden konnte ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der 02922- 91000 zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell