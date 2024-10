Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorenmesse in Wolfstein

Wolfstein (ots)

Am Samstag, den 26.10.2024, findet ab 10 Uhr die zweite Seniorenmesse in der Realschule Plus in Wolfstein statt. Die Veranstaltung, die sich in der Mensa der Schule abspielt, wird gegen 17 Uhr zu Ende sein. Das Polizeipräsidium-Westpfalz ist mit einem Infostand und mehreren interaktiven Angeboten vor Ort vertreten. Am Infostand des Präsidiums können die Senioren zielgruppenorientierte Informationen rund um die Themenfelder Kriminal- und Verkehrsprävention erhalten. Zusätzlich werden im Bereich der Verkehrsprävention ein Fahrradsimulator und eine Reaktionswand, eine sogenannte T-Wall, zum Einsatz kommen. Mit dem Fahrradsimulator können Interessierte unterschiedliche Verkehrssituationen auf dem Fahrrad erleben. Dabei sitzt man auf einem Fahrrad und beobachtet die Situation über einen Monitor. Es wird die Reaktionszeit, der Bremsweg und der Anhalteweg gemessen. Anschießend spricht man das Erlebte noch einmal durch. Die T-Wall ist ein Reaktions- und Fähigkeitstest, bei dem es darauf ankommt eine gute Wahrnehmung, Hand-Auge Koordination und Schnelligkeit an den Tag zu legen. Als zusätzliche Herausforderung, kann man das eigene Reaktionsvermögen auch gegen andere testen. Um das Ganze abzurunden, hält eine Beamtin an diesem Tag noch einen Vortrag zum Thema "Fit und mobil im Alter? - aber sicher!". Besucher der Seniorenmesse sind herzlich dazu eingeladen, einen Abstecher zu den Angeboten und zum Infostand unseres Polizeipräsidiums zu machen. |bo

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell