POL-HRO: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Güstrow - Busfahrerin hatte keine Fahrerlaubnis - Ergänzungsmeldung

Eldena (ots) - Durch zahlreiche Farbschmierereien wurden an der B191 bei Eldena in der Nacht zu Donnerstag verschiedene Wahlplakate und weitere Gegenstände beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mindestens 21 Schmierereien an Wahlplakaten (AFD, CDU, BSW), Verkehrszeichen, Hauswänden, Stromkästen, einer Schule sowie an einem Blitzeranhänger aufgenommen, ...

