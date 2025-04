Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn-Sontheim: Feldweg beschmiert, Zeugen gesucht

Heilbronn (ots)

Am Sonntagabend konnte auf dem Feldweg von Heilbronn-Sontheim nach Flein, in der Verlängerung der Hermann-Wolf-Straße, ein mit grüner Farbe gesprühter Schriftzug mit der als Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafbaren Parole "Sieg Heil" festgestellt werden. Dieser hatte eine Größe von etwa 1m x 1,50m. Das Verbreiten und öffentliche Verwenden solcher Parolen ist gemäß § 86a Strafgesetzbuch verboten, weshalb ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt eingeleitet wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise zu der Tat werden vom Polizeirevier Heilbronn, unter der Telefonnummer 07131 74790, entgegengenommen.

